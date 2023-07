Aandacht voor Fed-notulen en banencijfer op Damrak

Op de Amsterdamse beurs zullen beleggers woensdag vooral letten op de notulen van de vorige rentevergadering van de Federal Reserve. De aantekeningen, die na het slot van de Europese markten worden vrijgegeven, bevatten mogelijk meer aanwijzingen over toekomstige rentestappen. Ook komt loonstrookverwerker ADP met zijn maandelijkse rapport over de banengroei in het Amerikaanse bedrijfsleven. Dat banencijfer loopt vooruit op het officiƫle banenrapport van de Amerikaanse overheid dat vrijdag verschijnt.

Daarnaast gaat de aandacht uit naar de stand van zaken in de Europese dienstensector. Eerder op de dag bleek al dat het groeitempo van de Chinese dienstensector in juni is teruggevallen tot het niveau van januari. De zorgen over het zwakke herstel van de Chinese economie laaiden daardoor weer op en drukten de stemming op de Aziatische aandelenmarkten. Ook in Japan groeide de dienstensector vorig maand minder hard dan in mei. De Nikkei in Tokio sloot 0,3 procent in de min en de Hang Seng-index in Hongkong verloor 1,5 procent.

De AEX-index op Beursplein 5 lijkt licht lager te beginnen aan de nieuwe handelsdag. Ook de andere Europese beurzen zullen naar verwachting met kleine minnen openen. Op Wall Street keren beleggers woensdag ook weer terug na een vrije dag vanwege de viering van Onafhankelijkheidsdag in de Verenigde Staten.

Op het Damrak zal Vopak mogelijk profiteren van een positief analistenrapport. De kenners van de Amerikaanse bank Morgan Stanley schroefden hun aanbeveling voor het tankopslagbedrijf op naar kopen.

Adyen zal daarentegen waarschijnlijk onder druk staan na een negatief rapport van UBS. Analisten van de Zwitserse bank UBS haalden het betaalbedrijf van hun kooplijst af.

Ook Ahold Delhaize staat in de belangstelling. Het supermarktconcern houdt woensdag een buitengewone aandeelhoudersvergadering. Op die vergadering zal worden gestemd over de benoeming van financieel directeur Jolanda Poots-Bijl. Klimaatactivisten van Milieudefensie Jong en Extinction Rebellion hebben aangegeven actie te gaan voeren bij de bijeenkomst. Actievoerders waren in april ook al aanwezig bij de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering.

De euro was 1,0880 dollar waard, tegen 1,0897 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie steeg 1,7 procent in prijs tot 71,00 dollar. Brentolie werd 0,5 procent goedkoper op 75,92 dollar per vat.