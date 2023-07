Adyen bij verliezers in lagere AEX na adviesverlaging

Adyen behoorde woensdag tot de grootste dalers in de AEX-index op het Damrak, die eveneens een verlies liet zien. Het betaalbedrijf kampte met een negatief analistenrapport van de Zwitserse bank UBS, waarin het aandeel van de kooplijst werd gehaald, en zakte 1,9 procent. Ook techinvesteerder Prosus (min 2 procent) moest het ontgelden door koersverliezen in de Chinese techsector waarin het grote belangen heeft.

Beleggers wachten verder vooral op de notulen van de vorige rentevergadering van de Federal Reserve. De aantekeningen, die na het slot van de Europese markten worden vrijgegeven, bevatten mogelijk meer aanwijzingen over toekomstige rentestappen. Ook komt loonstrookverwerker ADP met zijn maandelijkse rapport over de banengroei in het Amerikaanse bedrijfsleven. Dat banencijfer loopt vooruit op het officiƫle banenrapport van de Amerikaanse overheid dat vrijdag verschijnt.

Daarnaast gaat de aandacht uit naar de stand van zaken in de Europese dienstensector. Eerder op de dag bleek al dat het groeitempo van de Chinese dienstensector in juni is teruggevallen tot het niveau van januari. De zorgen over het zwakke herstel van de Chinese economie laaiden daardoor weer op.

De AEX-index noteerde in de ochtendhandel 0,5 procent in de min op 774,79 punten. De MidKap daalde ook 0,5 procent, tot 905,69 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs verloren tot 0,4 procent.

Levensmiddelenconcern Unilever en supermarktbedrijf Ahold Delhaize waren de grootste stijgers in de AEX, met winsten van 0,4 procent. In de MidKap profiteerde Vopak van een positief analistenrapport. De kenners van de Amerikaanse bank Morgan Stanley schroefden hun aanbeveling voor het tankopslagbedrijf op naar kopen. Het aandeel won 4,6 procent en was daarmee veruit de sterkste stijger bij de middelgrote bedrijven.

Air France-KLM verloor 0,7 procent. KLM schrapt woensdag 207 vluchten op Schiphol vanwege het slechte weer. Het KNMI heeft code rood afgegeven in een deel van het land, waaronder in Noord-Holland. Bij de kleinere bedrijven zakte Sif Holding ruim 3 procent, na een update over de eerder aangekondigde aandelenuitgifte. De funderingsspecialist wil daarmee zo’n 50 miljoen euro ophalen.

De euro was 1,0896 dollar waard, tegen 1,0897 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie steeg 1,5 procent in prijs tot 70,86 dollar. Brentolie werd 0,5 procent goedkoper op 75,85 dollar per vat.