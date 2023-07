Beurzen Azië lager na afname groei Chinese dienstensector

De Aziatische aandelenbeurzen gingen woensdag omlaag. De zorgen over het zwakke economische herstel van de Chinese economie laaiden weer op door een sterker dan verwachte afname van de groei van de dienstensector van het land in juni. Ook in Japan groeide de dienstensector vorige maand in een lager tempo dan in mei.

Daarnaast werd uitgekeken naar de hervatting van de beurshandel op Wall Street. Dinsdag bleven de Amerikaanse aandelenmarkten dicht vanwege de viering van Onafhankelijkheidsdag in de Verenigde Staten. Beleggers zijn vooral benieuwd naar de notulen van de laatste rentevergadering van de Federal Reserve, die later op de dag worden vrijgegeven. Ook gaat de aandacht uit naar het banenrapport van loonstrookverwerker ADP, dat vooruitloopt op het officiële banencijfer van de Amerikaanse overheid dat voor vrijdag op het programma staat.

De Hang Seng-index in Hongkong zakte tussentijds 1,4 procent. De grote Chinese webwinkelconcerns Alibaba en JD.com verloren 1,4 en 2,3 procent. Maaltijdbezorger Meituan leverde 2,8 procent in en internet- en gamesbedrijf Tencent daalde ruim 1 procent. De beurs in Shanghai verloor 0,5 procent. Volgens gegevens van marktonderzoekers Caixin en S&P Global is de mate van groei van de Chinese dienstensector afgenomen tot het laagste niveau sinds januari dit jaar.

In Tokio stond de Nikkei kort voor sluiting van de markt 0,4 procent in de min. Winkelbedrijf Fast Retailing behoorde tot de grootste dalers op de Japanse beurs met een verlies van 2,6 procent. De eigenaar van kledingketen Uniqlo liet weten dat de verkopen in de Japanse thuismarkt vorige maand zijn gedaald. De grote Japanse techinvesteerder SoftBank stond in de kopgroep met een winst van ruim 1 procent. De Kospi in Seoul daalde 0,4 procent en de All Ordinaries in Sydney verloor 0,3 procent.