Branche blij dat Nederland proeverijen kweekvlees mogelijk maakt

Kweekvleesbedrijven Meatable en Mosa Meat zijn blij dat het proeven van kweekvlees nu ook in Nederland mogelijk wordt. In samenwerking met de bedrijven heeft de overheid namelijk een werkwijze opgesteld die dit regelt, compleet met voorwaarden waaraan moet worden voldaan om proeverijen te organiseren. Nederland is daarmee het eerste land in de Europese Unie waar je kweekvlees kan proeven.

“Dit is ontzettend goed nieuws voor Nederland”, stelt Meatable-directeur Krijn de Nood. “Door het proeven van deze producten mogelijk te maken, houden we onze voortrekkersrol in Europa en daarbuiten. Dit betekent dat we consumenten kunnen laten proeven en ervaren, en onze producten met hun feedback nog beter kunnen maken.” Kweekvlees is dierlijk vlees dat gemaakt is door enkele dierlijke cellen zich te laten vermenigvuldigen. Op die manier willen bedrijven als Meatable vlees maken zonder de nadelige gevolgen van de huidige industriĆ«le landbouw zoals vervuiling en dierenleed.

De Delftse start-up liet mensen in Singapore eerder al worstjes proeven van in het lab gekweekt varkensvlees. Dat gebeurde in mei tijdens een evenement met commerciƫle partners en vertegenwoordigers van een overheidsorgaan. Singapore geldt als een van de voorlopers bij het toelaten van kweekvlees op de markt. De eerste producten van Meatable moeten volgend jaar ook al in Singapore in de supermarkt en de horeca te verkrijgen te zijn. In eerste instantie gebeurt dat in de vorm van worstjes en dumplings met vleesvulling.