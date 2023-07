Logistieke partijen: bezuinigen op infrastructuur erg onverstandig

Brancheorganisaties in de logistieke sector en ondernemersverenigingen roepen het kabinet op om niet verder te bezuinigen op de infrastructuur in Nederland. Het kabinet wil hier fors op bezuinigen, maar volgens de Logistieke Alliantie is dat hoogst onverstandig.

Bij die alliantie zijn organisaties zoals evofenedex, TLN, Koninklijke Binnenvaart Nederland, VNO-NCW, ProRail, Bouwend Nederland en Air Cargo Netherlands aangesloten.

Woensdag bespreekt de Tweede Kamer de kabinetsplannen. De brancheorganisaties wijzen erop dat minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat 2 miljard euro uit het zogeheten Mobiliteitsfonds wil snijden. “Hoe de bezuiniging vorm krijgt, is nog onduidelijk. Het is dan ook teleurstellend dat er geen gesprek tussen het ministerie en de Logistieke Alliantie heeft plaatsgevonden over de verdere uitwerking”, stellen de belangenorganisaties.

Evofenedex, een ondernemersvereniging voor handel en logistiek, noemt de bezuinigingen onacceptabel. “Dit is nadelig voor handels- en productiebedrijven die nu al vaak tegen de tekortkomingen van onze infrastructuur aanlopen”, stelt de organisatie.

De organisaties benadrukken dat investeringen in infrastructuur van groot belang zijn om Nederland bereikbaar te houden, werkgelegenheid te behouden, de mobiliteit te verbeteren en de economie te stimuleren. “We hebben de komende jaren immers een enorme maatschappelijke uitdaging om onze infrastructuur op orde te krijgen en het achterstallig onderhoud weg te werken. Door de stikstofproblematiek kan er al een aantal jaren niet worden ge├»nvesteerd in infrastructuur. En ook voor de nabije toekomst lijkt het er niet op dat daar verandering in komt”, staat in een gezamenlijke verklaring.

Na het debat woensdag zal er mogelijk meer duidelijkheid zijn over welke projecten nu voorlopig op pauze gaan en wat de bezuiniging van 2 miljard op termijn voor gevolgen heeft.

De alliantie waarschuwde eerder al voor grote economische schade door tekortkomingen in de infrastructuur. Volgens de organisaties kwam deze schadepost vorig jaar uit op 1,7 miljard euro.