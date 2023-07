Meta’s Twitter-rivaal nog niet meteen beschikbaar in EU

Threads, de nieuwe app van Facebook-moederbedrijf Meta Platforms die moet gaan concurreren met Twitter, zal in eerste instantie niet beschikbaar zijn in de Europese Unie. Volgens het Amerikaanse bedrijf heeft dat te maken met onduidelijkheden rond de Europese regelgeving.

Meta lanceert Threads donderdag in de Verenigde Staten. De app wordt gekoppeld aan Instagram, de foto- en videoapp van Meta. Daardoor zijn gebruikers in staat hun volgers en -volglijsten van Instagram mee te nemen naar Threads. De komst van de nieuwkomer werd eerder deze week bekend. Het nieuws kwam slechts enkele dagen nadat Twitter een “tijdelijke” limiet aankondigde voor het aantal berichten dat gebruikers kunnen lezen.

Threads wordt meteen ook gezien als de grootste rivaal van Twitter, omdat het nieuwe sociale netwerk naar verwachting interessant is voor vele miljoenen gebruikers van Instagram. Bij Twitter zelf heerst eigenlijk chaos sinds het bedrijf vorig jaar is overgenomen door Elon Musk. De bekende miljardair wil van Twitter een bolwerk van de vrijheid van meningsuiting maken. Dat is een koers die veel adverteerders niet zien zitten omdat hun merk dan zomaar naast haatdragende berichten zou kunnen komen te staan.