Record aan nieuwe motorfietsen verkocht in eerste jaarhelft

De verkoop van nieuwe motorfietsen in Nederland is in de eerste helft van dit jaar gestegen naar een recordniveau. Dat melden BOVAG, RAI Vereniging en RDC. Volgens de organisaties werden 11.056 nieuwe motoren verkocht, een toename van 13 procent in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder.

De organisaties zeggen dat motorfietsen populairder zijn dan ooit. De prijzen voor gebruikte motoren nemen toe en daardoor besluiten mensen vaker te kiezen voor een nieuwe motorfiets, aldus BOVAG. Volgens RAI Vereniging worden motorfietsen vaker gebruikt voor woon-werkverkeer. Bij de merken deden vooral Honda, BMW en Ducati het goed, met een verkoopgroei tot wel 30 procent.

De populariteit van motorrijden is ook terug te zien in de groei van het aantal behaalde A-rijbewijzen. In totaal zijn er vorig jaar ruim 30.000 A-rijbewijzen gehaald. 78 procent van die motorrijbewijzen werd gehaald door 21- tot en met 35-jarigen.