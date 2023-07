Stijgende lijn op de cryptomarkt

De maand mei was voor de cryptomarkt een voornamelijk rode maand. Veel dalingen en weinige echt indrukwekkende stijgingen. Crypto Insiders melde eind mei echter dat de koers weer een stijgende lijn had aangenomen. Waar menig kleine handelaar zijn of haar munten in waarde zag dalen en de hoop op winst opgaf, blijkt weer dat de cryptomarkt een markt van lange adem is. Geduld is een schone zaak, want er is weer een stijgende lijn en de cijfers staan weer in het groen. Dat deze lijn doorzette bleek toen Crypto Insiders eind juni opnieuw meldde dat de koers aan het exploderen is.

Als particulier in de cryptocurrency

De digitale wereld van betaalmiddelen breidt zich nog altijd uit en ook als particulier kan men redelijk makkelijk instappen in de wereld van de cryptomunten. Verschillende platformen zoals Anycoindirect.eu bieden de mogelijkheid om als kleine handelaar ook in bijvoorbeeld de Bitcoin te handelen. Leuke wetenswaardigheid is dat Anycoin Direct een officiële sponsor is van PSV Eindhoven, die van hen ook daadwerkelijk Bitcoins ontvangt als betaalmiddel.

Waar moet men op letten bij cryptoplatformen?

Als gebruiker wil je natuurlijk gebruik maken van een platform dat zo betrouwbaar mogelijk is. Een platform als Anycoin Direct is al sinds 2013 actief en heeft meer dan een half miljoen gebruikers. Daarmee hebben zij zich al bewezen op het gebied van cryptocurrency. Bij het kiezen van een platform spelen echter natuurlijk meer dingen mee. Zo willen gebruikers graag weten hoe de service is en hoe toegankelijk een platform is. Op die manier is de cryptomarkt ook een markt waarin mensen zonder te veel deskundigheid op kleine schaal meedoen met het handelen in digitale munten. Kopen, verkopen, ruilen en bewaren, iedereen kan het.

Ook als het op geld aankomt willen mensen zekerheid. Het is dan ook fijn als een platform aan kan geven hoe zij omgaan met andermans geld en gegevens. Zo bieden sommige platformen naast een redelijk standaard Wallet waarin men verhandelt ook een digitale kluis aan waar men hun crypto veilig op kan slaan. Ook kan men bij Anycoin Direct bijvoorbeeld de tokens laten verplaatsen naar een externe Wallet. Mocht het handelen met digitale munten uiteindelijk toch niets voor iemand blijken te zijn, dan is het verkopen en omzetten naar euro’s zo gebeurd. Deze euro’s kan men dan opslaan in de digitale Wallet, maar natuurlijk ook gewoon direct op de bankrekening laten storten.

Risico’s van beleggen in een digitale munt

Wanneer je wil gaan handelen in crypto moet je je er bewust van zijn dat er ook risico’s kleven aan handelen in een markt waar de prijs fluctueert. Om die reden is het verstandig alleen te handelen met geld dat je kunt gemissen. Dat geld minder waard kan worden bleek immers toen PSV een contract sloot met Anycoin Direct voor ongeveer 400.000 euro aan Bitcoins. Later bleken dezelfde Bitcoins gedaald in waarde tot 169.000 euro. Gelukkig voor de club uit Eindhoven zit er dus weer een stijgende lijn in de cryptomunt!