Wall Street positief over Meta’s nieuwe Twitter-rivaal Threads

Meta’s nieuwe app Threads lijkt te worden gewaardeerd door beleggers op Wall Street. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram won woensdag bijna 3 procent aan beurswaarde. Het was de eerste handelsdag op de Amerikaanse beurs sinds bekend was geworden dat Meta met Threads de concurrentie wil aangaan met Twitter.

Threads moet een soort alternatief worden voor Twitter. Belangrijk wapenfeit is dat de app wordt gekoppeld aan Instagram, de foto- en videoapp van Meta. Daardoor is het nieuwe sociale netwerk naar verwachting interessant voor vele miljoenen gebruikers van Instagram. De komst van de nieuwkomer werd eerder deze week bekend. Donderdag lanceert Meta de app al in de Verenigde Staten. Threads zal in eerste instantie niet beschikbaar zijn in de Europese Unie.

In New York, waar beleggers terugkeerden na een vrije dag, was de aandacht verder vooral bij de notulen van de vorige rentevergadering van de Federal Reserve. Uit die aantekeningen blijkt dat de beleidsmakers bij de Amerikaanse centrale bank in juni minder eensgezind waren over het inlassen van een pauze bij de renteverhogingen dan hun unanieme besluit daarover suggereerde. Sommigen Fed-bestuurders waren namelijk wel voorstander van het verder verhogen van de rente, al stemden ze in met de keuze om het beleid even ongewijzigd te laten.

Voor beleggers, die al langer hopen dat het einde van de renteverhogingen in zicht komt, bieden de vrijgegeven notulen weinig reden tot optimisme. Maar dat was niet echt een verrassing. Fed-voorzitter Jerome Powell had al laten doorschemeren dat de rente verder zal worden verhoogd, na de korte pauze in juni. De Dow-Jonesindex sloot uiteindelijk 0,4 procent lager op 34.288,64 punten en de brede S&P 500 zakte 0,2 procent tot 4446,82 punten. Techgraadmeter Nasdaq ging ook 0,2 procent omlaag, naar 13.791,66 punten.

Tesla steeg bijna 1 procent. De fabrikant van elektrische auto’s verscheepte afgelopen maand 93.680 auto’s van zijn fabriek in Shanghai. Dat waren er bijna 20 procent meer dan vorig jaar. Maandag won het aandeel Tesla al bijna 7 procent nadat was gebleken dat de fabrikant afgelopen kwartaal een recordaantal elektrische auto’s heeft afgeleverd. Rivian ging ook verder omhoog en kreeg er dik 4 procent bij. De concurrent van Tesla maakte maandag al een koerssprong van 17 procent doordat de fabrikant van elektrische auto’s in het tweede kwartaal meer voertuigen dan verwacht wist af te leveren.