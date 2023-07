Woon-werkverkeer in 2022 ruim een vijfde lager dan voor corona

Nederlanders reisden ook vorig jaar veel minder van en naar het werk dan voor de uitbraak van de coronapandemie. Het grootste deel van 2022 golden er geen beperkingen meer voor werken op kantoor. Toch lag het aantal afgelegde reizigerskilometers voor het werk 22 procent lager dan in 2019, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Vooral met de trein forensden Nederlanders veel minder dan in het laatste jaar voor de pandemie. Volgens het statistiekbureau lag het aantal afgelegde kilometers met de trein voor woon-werkverkeer de helft lager dan in 2019. Met de bus, tram of metro reisden mensen in Nederland 39 procent minder dan voor de wereldwijde virusuitbraak.

Tijdens de lockdowns riep de overheid werknemers op zo veel mogelijk thuis te werken om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Afgaande op de reizigerskilometers voor woon-werkverkeer lijkt thuiswerken een blijvertje te zijn, al dan niet voor een deel van de werkweek.

Vergeleken met 2021 reisden mensen in Nederland vorig jaar wel veel vaker van en naar het werk. Forensen legden in totaal 44,3 miljard kilometer af, 22 procent meer dan een jaar eerder. De auto was veruit favoriet en goed voor bijna de helft van alle verplaatsingen. Daarna volgde de fiets, die goed was voor 28 procent van alle werkgerelateerde ritten.

