Brussel bang voor te veel macht Amazon op markt robotstofzuigers

De Europese Commissie begint een diepgaand onderzoek naar de overname van stofzuigerfabrikant iRobot, bekend van robotstofzuiger Roomba. Webwinkelconcern Amazon legde voor de deal 1,7 miljard dollar op tafel, maar Brussel is bezorgd dat Amazon wel eens te veel macht kan krijgen op de markt voor robotstofzuigers.

“Amazon heeft wellicht de mogelijkheid en de prikkel om de rivalen van iRobot uit te sluiten door te voorkomen dat ze robotstofzuigers op de onlinemarktplaats van Amazon verkopen”, schrijft de Europese toezichthouder in een verklaring. Het dagelijkse bestuur van de Europese Unie deed afgelopen tijd al een voorlopig onderzoek naar de deal. De toezichthouder geeft zichzelf nu tot 15 november de tijd om een beslissing te nemen.

Eerder kreeg Amazon wel al goedkeuring van toezichthouders in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk om iRobot in te lijven. Maar dat Brussel daartoe nog niet bereid is, komt niet als een verrassing. Vorige maand meldde persbureau Reuters al op basis van ingewijden dat de Europese Commissie dieper in de deal wilde duiken.

Amazon kondigde de overname in augustus vorig jaar aan. Het bedrijf wil met de producten van iRobot zijn aanbod van ‘slimme’ elektronica uitbreiden. Eerder kocht Amazon daarom ook al het bedrijf achter de Ring-deurbel. Daarmee kunnen gebruikers via een camera zien wie er voor hun deur staat als er is aangebeld. De huishoudelijke apparaten zouden een aanvulling kunnen worden op de spraakgestuurde assistent Alexa van Amazon of andere producten van de internetonderneming.

Amazon benadrukt in een reactie de deal te blijven verdedigen tegenover de Europese mededingingswaakhond. “We blijven het proces doorlopen met de Europese Commissie en zijn gericht op het aanpakken van haar vragen en eventuele gesignaleerde zorgen in dit stadium”, laat een woordvoerder van Amazon weten.