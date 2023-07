Damrak koerst af op lager begin door rentezorgen

De AEX-index op het Damrak koerst donderdag af op een lager begin van de nieuwe handelsdag. De rentezorgen lijken daarbij weer terug te keren. Uit de notulen van de laatste rentevergadering van de Federal Reserve bleek namelijk dat rente in de grootste economie ter wereld verder zal worden verhoogd om de inflatie onder controle te krijgen. Ook waren niet alle beleidsmakers van de Fed het eens met het besluit om in juni een rentepauze te houden.

De vrees dat de Amerikaanse economie door de hogere leenkosten in een recessie zal belanden zorgde donderdag voor flinke verliezen op de Aziatische beurzen. Vooral de techbedrijven, die gevoelig zijn voor hogere rentes, moesten het ontgelden. De Nikkei in Tokio eindigde 1,7 procent in de min onder aanvoering van de Japanse chipbedrijven. In Hongkong raakte de Hang Seng-index tussentijds maar liefst 3,3 procent kwijt door flinke koersverliezen bij de Chinese techbedrijven.

Beleggers kijken nu vooral uit naar het belangrijke banenrapport van de Amerikaanse overheid, dat vrijdag wordt vrijgegeven. De banengroei en de werkgelegenheid spelen namelijk een grote rol bij het volgende rentebesluit van de Fed. Ook komen donderdag nog nieuwe gegevens over het aantal aanvragen van een werkloosheidsuitkering in de Verenigde Staten naar buiten.

Op het Damrak zal Prosus waarschijnlijk onder druk staan door de koersverliezen in de Chinese techsector, waarin het grote belangen heeft. CTP zal mogelijk profiteren van een positief analistenrapport van Berenberg. Het logistiek vastgoedbedrijf kreeg daarin een koopadvies van de Duitse investeringsbank. Branchegenoot WDP kreeg een houden-advies van Berenberg.

B&S liet weten KPMG aan te willen stellen als nieuwe accountant. In mei meldde de bevoorrader van cruiseschepen en luchthavens zonder accountant te zitten, nadat Deloitte de opdracht had teruggegeven. Op 18 augustus houdt B&S een aandeelhoudersvergadering om goedkeuring te vragen voor de nieuwe boekhouder.

De Europese beurzen sloten woensdag lager. De AEX zakte 1,1 procent tot 769,89 punten en de graadmeters in Frankfurt, Parijs en Londen daalden tot 1 procent. Op Wall Street eindigde de Dow-Jonesindex 0,4 procent lager op 34.288,64 punten. De brede S&P 500 en techbeurs Nasdaq verloren 0,2 procent.

De euro was 1,0852 dollar waard, tegen 1,0867 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,3 procent minder op 71,57 dollar. Brentolie werd 0,5 procent goedkoper op 76,26 dollar per vat.