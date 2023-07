Europese beurzen hard omlaag door oplaaien rentevrees

De Europese beurzen zijn donderdag flink gezakt na het verschijnen van een sterk Amerikaans banenrapport van loonstrookverwerker ADP. De nieuwe cijfers wakkeren bij beleggers de vrees aan dat de Federal Reserve de rente in de Verenigde Staten nog wel even verder kan gaan opvoeren. Dit terwijl beleggers juist al tijden hopen dat de Fed eindelijk gaat stoppen met het verhogen van de rente, omdat een hogere rente nadelig is voor de waardering van aandelen.

De AEX-index aan de Amsterdamse beurs sloot met een verlies van 2,2 procent op 753,34 punten. De MidKap verloor 2,6 procent tot 883,18 punten. De beurzen in Londen en Parijs zakten tot 3,1 procent. De DAX in Frankfurt daalde 2,6 procent, ondanks een sterker dan verwachte stijging van de Duitse fabrieksorders in mei. Op Wall Street was eveneens sprake van duidelijke koersverliezen. Verder liep de rente op staatsobligaties op naar niveaus die voor het laatst in 2007 werden gezien.

“De kracht van de Amerikaanse arbeidsmarkt is bijna ongelooflijk”, zegt Scott Ladner, hoofd investeringen bij de firma bij Horizon Investments, in een toelichting. Volgens de cijfers van ADP bereikte de banenaanwas in het Amerikaanse bedrijfsleven in juni het hoogste niveau in meer dan een jaar. Volgens Ladner betekent dit dat de Fed niet bang hoeft te zijn voor een mogelijke recessie in de VS, en de centrale bank zou dus verder kunnen doorgaan met het verhogen van de rente om de inflatie te beteugelen. Ladner stelt dat de hoop van beleggers dat er later dit jaar misschien nog een renteverlaging inzit, hiermee de kop in wordt gedrukt.

Aandelen gingen over een breed front omlaag. Grootste daler bij de hoofdfondsen in Amsterdam was Prosus, dat bijna 5 procent inleverde. De techinvesteerder kampte tevens met forse koersverliezen in de Chinese techsector, waarin het grote belangen heeft. In de MidKap sloot Alfen de rij met een min van ruim 12 procent. De laadpalenmaker kampte met een negatief analistenrapport van Jefferies. De kenners van de Amerikaanse zakenbank schroefden daarin het koersdoel terug en handhaafden het verkoopadvies.

De euro was 1,0874 dollar waard, tegen 1,0867 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1 procent minder op 71,05 dollar. Brentolie werd 1,1 procent goedkoper op 75,82 dollar per vat.