FNV kondigt derde staking aan bij Nestlé-fabriek in Nunspeet

Medewerkers van de Nestlé-babyvoedingsfabriek in het Gelderse Nunspeet leggen vanaf vrijdagochtend voor twee dagen het werk neer. Het is de derde staking in korte tijd bij de Nederlandse tak van het Zwitserse concern. Vakbond FNV wil dat werknemers van de fabriek er dit jaar minstens 10 procent salaris bij krijgen, maar het bedrijf wil daar geen gehoor aan geven.

“Nestlé komt nog steeds niet over de brug, dus staken we gewoon door”, zegt FNV-bestuurder Robert Wonnink. Volgens hem staakten er bij de laatste actie bij het bedrijf, afgelopen woensdag, meer dan zestig medewerkers. Dat was niet genoeg om de fabriek stil te leggen, maar Wonnink had wel de indruk dat de actie het bedrijf dwarszat.

Bij de Nederlandse tak van Nestlé werken zo’n 1200 mensen. Bijna 800 van hen vallen volgens de FNV onder de bedrijfscao, van wie 531 in de fabriek in Nunspeet en de overige in Amstelveen. FNV en de producent van onder andere Nescafé, KitKat-repen, Maggi-sauzen en Wagner-diepvriespizza’s ruziën al maanden over de beloning van het personeel.

Nestlé was niet bereikbaar voor commentaar. Eerder deze week benadrukte het bedrijf nog dat het eerder al een akkoord had bereikt met FNV en CNV. “Het loonbod wat er ligt hebben we samen ontwikkeld. FNV en CNV waren er blij mee, alleen hebben achteraf de leden van de FNV het toch niet gesteund”, verklaarde een zegsvrouw. Volgens haar zou de deur bij het bedrijf nog steeds open staan voor gesprekken met de bond. Ze ging niet in op de impact van de stakingen.