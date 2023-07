Fors meer nieuwe trucks geregistreerd in eerste jaarhelft

Het aantal nieuwe vrachtwagens dat in de eerste helft van dit jaar op kenteken is gezet is flink gestegen in vergelijking met een jaar eerder. Dat meldden brancheorganisaties BOVAG en RAI Vereniging. Die toename heeft voor een groot deel te maken met het inlopen van leveringsachterstanden vanwege productievertragingen door onderdelentekorten.

Het aantal registraties steeg met 20 procent tot 8570 nieuwe trucks. “Lange tijd heeft de levering van trucks onder druk gestaan. Eerst door corona, daarna door de oorlog in Oekraïne, wat met name impact had op de beschikbaarheid van onderdelen en grondstoffen voor de bouw van trucks. Eén truckmerk moest daardoor in deze periode zelfs een tijdelijke orderstop instellen. Inmiddels normaliseert de situatie en worden achterstanden weggewerkt. Dat verklaart voor een groot deel de hogere registraties van nu”, aldus de organisaties.

BOVAG en RAI Vereniging zeggen verder dat er in de transportsector een goede investeringsbereidheid is om oudere voertuigen te vervangen voor nieuwe modellen. Dat heeft deels te maken met motoren die steeds zuiniger worden met brandstofverbruik, wat dus een besparing kan opleveren.