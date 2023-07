Makelaars komen met update over huizenprijzen en woningverkopen

De Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) presenteert donderdag nieuwe cijfers over de woningmarkt. Daaruit moet blijken of de huizenprijzen in het tweede kwartaal opnieuw zo hard zijn gedaald als in januari, februari en maart het geval was. Ook is het de vraag hoeveel woningen er precies zijn verkocht.

In de eerste drie maanden van het jaar was volgens de makelaars sprake van de sterkste daling van de huizenprijzen in tien jaar. Huizenkopers telden gemiddeld 8,2 procent minder neer voor een bestaande woning dan een jaar eerder. Vooral vrijstaande huizen en appartementen werden fors goedkoper.

Lana Gerssen, makelaar en voorzitter van de NVM-vakgroep Wonen, sprak eerder van een “normale correctie” op de enorme prijsstijgingen van de afgelopen jaren. Maar de NVM durfde in april niet meer te voorspellen waar het heen zou gaan met de huizenprijzen. Gerssen wees erop dat tijdens de coronapandemie sommige mensen dachten dat de prijzen zouden gaan dalen, maar dat dit niet gebeurde en de huizenprijzen juist hard opliepen.

Ruim een jaar geleden was de huizenmarkt nog oververhit en werden huizen in Nederland in rap tempo meer waard. Vervolgens zette vorig jaar zomer een prijsdaling in toen de hypotheekrentes snel begonnen op te lopen. Ook werden huizenzoekers terughoudender vanwege de fors opgelopen inflatie. Eerst gingen de energieprijzen fors omhoog en de laatste maanden is iedereen steeds meer kwijt voor bijvoorbeeld boodschappen in de supermarkt.

Vorige maand voorspelde De Nederlandsche Bank (DNB) dat de huizenprijzen dit jaar en volgend jaar nog blijven dalen. Daarmee gaat er in totaal waarschijnlijk zo’n 10 procent van de prijs af ten opzichte van 2022. Maar in 2025 gaan koopwoningen naar verwachting weer meer kosten. DNB-hoofdeconoom Olaf Sleijpen dacht niet dat de daling van de huizenprijzen tot grote problemen zou gaan leiden met het oog op de financiĆ«le stabiliteit. Dat komt onder meer omdat veel mensen de rente op hun hypotheek de afgelopen jaren voor langere tijd hebben vastgezet toen die nog zeer laag was. “De situatie is op dit moment heel anders dan tijdens de financiĆ«le crisis”, aldus Sleijpen.