Meta omlaag op Wall Street ondanks snelle groei Threads

De snelle groei van Meta’s nieuwe Twitter-rivaal Threads heeft donderdag niet voor veel extra enthousiasme gezorgd bij Amerikaanse beleggers. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram won woensdag nog bijna 3 procent aan beurswaarde, maar na de lancering van Threads en tientallen miljoenen aanmeldingen van het platform ging de koers donderdag juist bijna 1 procent omlaag. Vermoedelijk speelt de algehele sombere stemming op de aandelenbeurzen hierbij een rol.

De belangrijkste graadmeters op Wall Street gingen donderdag omlaag na het verschijnen van een sterk Amerikaans banenrapport van loonstrookverwerker ADP. De nieuwe cijfers wakkeren bij beleggers de vrees aan dat de Federal Reserve de rente in de Verenigde Staten nog wel even verder kan gaan opvoeren. Door het oplaaien van de rentevrees eindigde de Dow-Jonesindex 1,1 procent lager op 33.922,26 punten. De brede S&P 500 zakte 0,8 procent tot 4411,59 punten. De Nasdaq leverde ook 0,8 procent in, op 13.679,04 punten.

Threads had in de eerste achttien uur na de lancering al meer dan 30 miljoen aanmeldingen binnen. Dat ging ook bij Twitter niet onopgemerkt voorbij. Volgens nieuwssite Semafor heeft een advocaat van Twitter een brief gestuurd naar Meta-baas Mark Zuckerberg waarin hij de nieuwe rivaal beschuldigt zaken van Twitter te kopiëren. Twitter-eigenaar Elon Musk liet ook van zich horen. Hij reageerde op het Semafor-artikel met de tweet “concurrentie is prima, valsspelen niet”.

Webwinkelconcern Amazon zakte bijna 2 procent. De Europese Commissie is een diepgaand onderzoek begonnen naar de overname van stofzuigerfabrikant iRobot, bekend van robotstofzuiger Roomba. Amazon legde voor de deal 1,7 miljard dollar op tafel, maar Brussel is bezorgd dat Amazon wel eens te veel macht kan krijgen op de markt voor robotstofzuigers.

Ook maker van elektrische auto’s Tesla wist de aandacht op zich gericht. Amerikaanse beleggers lijken nog niet gerustgesteld door de afspraken die het bedrijf heeft gemaakt voor de belangrijke Chinese markt en zetten het aandeel dik 2 procent lager. Tesla en grote Chinese autobouwers hebben officieel beloofd om eerlijk met elkaar te gaan concurreren om “abnormale prijzen” te voorkomen. Dat betekent mogelijk een einde aan de prijzenoorlog die al maanden aan de gang is. Tesla veroorzaakte eind vorig jaar een prijzenoorlog door de prijzen van zijn modellen flink omlaag te gooien om de vraag aan te jagen.