Nieuwssite: aantal bankroeten flink gestegen in eerste jaarhelft

Het aantal faillissementen in Nederland is in de eerste helft van het jaar flink gestegen, meldt faillissementsdossier.nl. Volgens de doorgaans goed ingevoerde site, die veel schrijft over bankroeten, vielen er vooral in de horeca, de detailhandel en de industrie meer bedrijven om. Dit zou verband houden met de inflatie. Bedrijven zijn daardoor meer geld kwijt aan zaken als energie en inkoop van producten, en die kosten kunnen ze lang niet allemaal doorberekenen aan hun klanten.

Faillissementsdossier.nl telde van januari tot en met juni in totaal 1636 bedrijven en instellingen die failliet gingen. In dezelfde periode vorig jaar waren dat er nog 1006. Dit komt neer op een stijging van ruim 60 procent. Vorige maand zou het aantal bankroeten zelfs bijna zijn verdubbeld.

Eerder signaleerde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) eveneens dat het aantal bankroeten weer aan het oplopen is nadat er tijdens de coronajaren amper bedrijven op de fles gingen. Maar volgens de laatste CBS-cijfers, over de maand mei, bleef het aantal faillissementen ondanks de toename nog wel onder het niveau van de periode voor het uitbreken van corona. Het CBS heeft volgende week pas cijfers over de maand juni.

Robert Jan Blom van faillissementsdossier.nl legt uit dat de coronasteun lange tijd veel bedrijven overeind hield. Maar voor sommige ondernemingen was dit volgens hem slechts ‘uitstel van executie’. “Je hebt het dan over bedrijven die anders ook failliet waren gegaan omdat ze gewoon slecht draaiden. De steun bood hen een vangnet. Nu moeten ze alsnog terugbetalen en dat komt extra hard aan”, stelt de expert.

Voorzitter Jacco Vonhof van MKB-Nederland was vorige maand op een congres van zijn ondernemersorganisatie al niet gerust op de toekomst van het midden- en kleinbedrijf (mkb) in Nederland. Hij gaf aan dat de eerder door deskundigen voorspelde faillissementsgolf niet meer ver weg leek en maakte zich zorgen over de hoge looneisen van vakbonden en de personeelstekorten.