Prosus onderaan in rode AEX, Alfen onderuit in MidKap

De AEX-index op het Damrak zakte donderdag verder weg onder aanvoering van Prosus. De techinvesteerder kampte met forse koersverliezen in de Chinese techsector, waarin het grote belangen heeft. Ook andere tech- en chipbedrijven stonden onder druk door vrees voor hogere rentetarieven. Zo bleek uit de notulen van de laatste rentevergadering van de Federal Reserve dat de rente in de grootste economie ter wereld verder zal worden verhoogd om de inflatie onder controle te krijgen.

De angst dat de Amerikaanse economie door de hogere leenkosten in een recessie zal belanden zorgde ook op de beurzen in Tokio (min 1,7 procent) en Hongkong (min 3 procent) voor flinke verliezen. Vooral de techbedrijven, die gevoelig zijn voor hogere rentes, gingen in de verkoop.

De AEX-index noteerde rond het middaguur 1,1 procent in het rood op 761,22 punten. De MidKap verloor 1,4 procent tot 894,59 punten. De beurzen in Londen en Parijs zakten tot 1,6 procent. De DAX in Frankfurt daalde 1,1 procent, ondanks een sterker dan verwachte stijging van de Duitse fabrieksorders in mei.

Naast Prosus (min 3 procent) stond zorgtechnologieconcern Philips in de staartgroep van de AEX, met een verlies van dik 2 procent. De chipbedrijven ASMI, Besi en ASML verloren tot 1,6 procent. Ook staalfabrikant ArcelorMittal, verfmaker AkzoNobel en de banken ING en ABN AMRO daalden ruim 1 procent door de recessievrees.

De verzekeraars Aegon en ASR waren de sterkste stijgers in de Amsterdamse hoofdindex, met plussen tot 0,4 procent. Aegon kondigde aan donderdag te beginnen met zijn aandeleninkoopprogramma van 1,5 miljard euro na afronding van de verkoop van zijn Nederlandse verzekeringsactiviteiten aan ASR.

In de MidKap sloot Alfen de rij met een min van bijna 10 procent. De laadpalenmaker kampte met een negatief analistenrapport van Jefferies. De kenners van de Amerikaanse zakenbank schroefden daarin het koersdoel terug en handhaafden het verkoopadvies. Logistiek vastgoedbedrijf CTP verloor 1 procent, ondanks een koopadvies van de Duitse investeringsbank Berenberg.

Beursuitbater Euronext zakte 3 procent. De eigenaar van onder meer de Amsterdamse beurs werd door analisten van Deutsche Bank van de kooplijst gehaald.

De euro was 1,0861 dollar waard, tegen 1,0867 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,5 procent meer op 72,16 dollar. Brentolie werd 0,3 procent duurder op 76,88 dollar per vat.