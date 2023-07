Techbedrijven onderuit op beurzen Azië door rentezorgen

De Aziatische aandelenbeurzen lieten donderdag flinke verliezen zien. Vooral de techbedrijven in Tokio en Japan moesten het ontgelden door een heropleving van de rentezorgen. Uit de notulen van de vorige rentevergadering van de Federal Reserve bleek namelijk dat de Amerikaanse centrale bank het rentetarief in de Verenigde Staten verder zal gaan verhogen in de strijd tegen de inflatie.

Ook zaten de beleidsmakers van de Fed niet op één lijn bij het besluit om een rentepauze te houden in juni. Beleggers hadden juist gehoopt dat er spoedig een einde zou komen aan de renteverhogingen in de grootste economie ter wereld. Alle aandacht gaat nu uit naar het banenrapport van de Amerikaanse overheid, dat vrijdag verschijnt. Dat rapport speelt naast de inflatie ook een belangrijke rol bij het volgende rentebesluit van de Fed.

De Hang Seng-index in Hongkong raakte tussentijds 3,1 procent kwijt. De grote Chinese webwinkelconcerns Alibaba en JD.com verloren 2 en 3,6 procent. Maaltijdbezorger Meituan leverde ruim 3 procent in en internet- en gamesbedrijf Tencent daalde dik 2 procent. Ook de banken en projectontwikkelaars stonden onder druk door de aanhoudende problemen in de Chinese vastgoedsector. De beurs in Shanghai verloor 0,5 procent.

In Tokio behoorden chiptester Advantest en de maker van chipapparatuur Tokyo Electron tot de grootste dalers, met minnen van 2 en 3,7 procent. De Japanse hoofdindex, de Nikkei 225, noteerde mede daardoor 1,7 procent in de min. Techinvesteerder SoftBank verloor 1,4 procent en elektronicaconcern Sony leverde 1,2 procent in. Toyota daalde 0,5 procent. De autofabrikant zag de verkopen op de Amerikaanse markt stijgen in het afgelopen kwartaal.

De Kospi in Seoul daalde 0,8 procent. De Zuid-Koreaanse chipmaker SK Hynix zakte 2,5 procent. Concurrent Samsung hield het verlies daarentegen beperkt tot 0,1 procent. De All Ordinaries in Sydney verloor 1,2 procent, ondanks een sterker dan verwachte stijging van de Australische export in mei. De import nam ook toe. In Taipei zakte Foxconn 1,3 procent. De Taiwanese elektronicafabrikant, die onder meer de iPhones van Apple maakt, zag de omzet in het afgelopen kwartaal met 14 procent dalen. Het bedrijf is wel optimistischer over de tweede helft van het jaar.