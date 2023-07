Tesla daalt op Wall Street na deal met Chinese autobouwers

Maker van elektrische auto’s Tesla leverde donderdag aan waarde in op Wall Street. Amerikaanse beleggers lijken nog niet gerustgesteld door de afspraken die het bedrijf heeft gemaakt voor de belangrijke Chinese markt. Tesla en grote Chinese autobouwers hebben officieel beloofd om eerlijk met elkaar te gaan concurreren om “abnormale prijzen” te voorkomen. Dat betekent mogelijk een einde aan de prijzenoorlog die al maanden aan de gang is. Tesla veroorzaakte eind vorig jaar een prijzenoorlog door de prijzen van zijn modellen flink omlaag te gooien om de vraag aan te jagen.

Tesla zakte in de openingshandel in New York meer dan 2 procent. De algehele stemming op de beurzen was somber. De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 1 procent lager op 33.955 punten en de brede S&P 500 zakte ook 1 procent, tot 4402 punten. De Nasdaq leverde 1,3 procent in op 13.618 punten.

Beleggers kauwden nog na op de vergaderingsnotulen van de Federal Reserve. Daaruit bleek dat niet alle beleidsmakers van de centrale bank het ermee eens waren om een rentepauze te houden in juni. Ook gaven ze aan dat de rente de komende tijd verder wordt verhoogd in de strijd tegen de inflatie. Alle aandacht gaat nu uit naar het officiële banenrapport van de Amerikaanse overheid dat vrijdag verschijnt. Naast de inflatie spelen de banengroei en de werkgelegenheid ook een belangrijke rol bij het rentebesluit van de Fed.

Ook werd gelet op nieuws uit China. De Amerikaanse minister van Financiën Janet Yellen is in Beijing aangekomen voor een meerdaags bezoek om de bekoelde relatie tussen de twee grootmachten te verbeteren. Het bezoek van Yellen komt slechts enkele weken na de reis van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken naar China.

Meta Platforms (plus 0,3 procent) ging weer wat verder omhoog na de plus van bijna 3 procent van woensdag. Beleggers ogen tevreden met het nieuws dat de nieuwe app Threads, waarmee het moederbedrijf van Facebook de concurrentie met Twitter wil aangaan, in de eerste uren na de lancering al miljoenen aanmeldingen heeft binnengehaald.

JetBlue Airways daalde bijna 4 procent. De luchtvaartmaatschappij liet weten de samenwerking met American Airlines (min 2 procent) in het noordwesten van de VS te beëindigen om zich te richten op de miljardenovername van Spirit Airlines (plus 1,1 procent).