Tien miljoen aanmeldingen voor Twitterconcurrent Threads

Twitterconcurrent Threads heeft in de eerste zeven uren na de lancering al 10 miljoen aanmeldingen binnen. Dat meldde de baas van Facebook-moederbedrijf Meta Platforms Mark Zuckerberg, die woensdagnacht (lokale tijd) de nieuwe app in gebruik heeft genomen.

De app werd gelanceerd in de appwinkels van Apple en Android in honderd landen. In de Europese Unie is de app nog niet beschikbaar. Dat komt volgens het Amerikaanse socialemediabedrijf door de onduidelijkheden rond Europese regelgeving. Er zijn al Threadsaccounts actief voor beroemdheden als Jennifer Lopez, Shakira en Hugh Jackman, maar ook voor mediabedrijven als The Washington Post, Reuters en The Economist.

Threads wordt gezien als de grootste rivaal van berichtendienst Twitter, die onder de nieuwe eigenaar Elon Musk met de nodige problemen kampt. Zo liet Twitter onlangs weten een “tijdelijke” limiet in te stellen voor het aantal berichten dat gebruikers kunnen lezen. Die beslissing zou zijn genomen vanwege AI-bedrijven die op grote schaal data van Twitter zouden halen om hun taalmodellen te trainen. Twitter heeft momenteel meer dan 300 miljoen gebruikers.

Threads wordt gekoppeld aan Instagram, de foto- en videoapp van Meta. Daardoor zijn gebruikers in staat hun volgers en volglijsten van Instagram mee te nemen naar Threads. “Er zou een app voor openbare gesprekken moeten komen met meer dan 1 miljard mensen erop”, zei Zuckerberg woensdag in een eerste bericht op het nieuwe platform, dat voorlopig zonder advertenties zal worden weergegeven. “Twitter heeft de kans gehad om dit te doen, maar heeft het niet goed gedaan. Hopelijk zullen wij dat doen.”