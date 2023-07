Topman Shell: olie en gas blijven nodig in wereld

De wereld blijft olie en gas voorlopig nog hard nodig hebben en het verlagen van de productie van die fossiele brandstoffen zou “gevaarlijk en onverantwoord” zijn. Dat zei topman Wael Sawan van olie- en gasconcern Shell in een interview met de BBC.

Sawan, die sinds begin dit jaar leiding geeft aan Shell, stelt dat de overgang naar duurzame energiebronnen niet snel genoeg gaat om zo maar af te stappen van olie en gas. Shell wordt bekritiseerd omdat het bedrijf blijft investeren in de productie van fossiele brandstoffen. Maar zonder die investeringen in nieuwe productie kunnen volgens de topman de olie- en gasprijzen weer hard gaan stijgen, wat kan zorgen voor een nieuwe energiecrisis zoals vorig jaar was te zien in Europa.

Door de oorlog in Oekraïne en de sterk geslonken gasleveringen vanuit Rusland moest Europa op zoek naar gas elders in de wereld. Daardoor ontstond een felle concurrentiestrijd op de internationale markt voor vloeibaar gemaakt aardgas (lng). Volgens Sawan konden armere landen zoals Pakistan en Bangladesh daardoor lng niet meer betalen waardoor leveringen naar Noord-Europa werden omgeleid. Hij vindt dat oneerlijk en zegt dat de energietransitie alleen werkt als die voor de hele wereld van toepassing is en niet alleen voor rijke landen.

Sawan, die van Libanees-Canadese afkomst is, zegt dat er meer waardering zou moeten zijn voor bedrijven die noodzakelijke brandstoffen leveren. Hij zegt dat in zijn geboorteland Libanon er een enorm tekort is aan energie waardoor energiezekerheid hem persoonlijk bezighoudt.