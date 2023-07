TSMC verwacht geen problemen door exportbeperking China

De Taiwanese chipproducent TSMC verwacht dat de nieuwe exportbeperkingen van China geen directe gevolgen zullen hebben op de productie van het bedrijf. Beijing kondigde onlangs aan de uitvoer van twee belangrijke grondstoffen die cruciaal zijn voor de chipindustrie aan banden te leggen.

Chinese exporteurs van deze metalen, genaamd gallium en germanium, moeten vanaf 1 augustus eerst toestemming vragen aan de Chinese overheid om ze het land uit te voeren. Ook moeten ze details over de buitenlandse kopers rapporteren. De stap van Beijing lijkt een tegenreactie te zijn op de onlangs bekendgemaakte exportbeperkingen voor de Nederlandse chipmachinemaker ASML richting China.

Onder aanvoering van de Verenigde Staten proberen de westerse landen te voorkomen dat China zelf geavanceerde chips kan ontwikkelen, omdat die ook voor militaire doeleinden kunnen worden gebruikt. De situatie rond Taiwan speelt daarbij een belangrijke rol in de bekoelde relatie tussen de twee grootmachten.

Taiwan wordt door China als een afvallige regio gezien en de Chinezen hebben het afgelopen jaar twee grote militaire oefeningen rond het eiland gehouden. Taiwan, dat naast TSMC ook andere grote chipbedrijven kent, is ook de belangrijkste producent van chips ter wereld. Zo maakt TSMC onder meer chips voor klanten als iPhonemaker Apple en chipconcern Intel. Ook is het bedrijf een belangrijke klant van ASML.

“Na evaluatie verwachten we niet dat de exportbeperkingen op grondstoffen gallium en germanium enige directe invloed zullen hebben op de productie”, stelde het bedrijf in een verklaring. TSMC ging niet in op de indirecte effecten op de lange termijn, maar zei dat het de situatie nauwlettend blijft volgen.

De Taiwanese minister van Economische Zaken Wang Mei-hua bagatelliseerde ook de impact van de nieuwe exportbeperkingen. Dat komt volgens de minister omdat het in China gewonnen germanium en gallium voornamelijk grondstoffen zijn die vervolgens worden verfijnd in landen als de Verenigde Staten en Japan. “Taiwan importeert de verfijnde materialen, dus de impact op korte termijn is beperkt”, aldus de minister, die verklaarde de impact van de exportbeperkingen op de prijs en het aanbod van de grondstoffen op langere termijn in de gaten te blijven houden.