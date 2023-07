UWV ziet nog steeds overal grote personeelstekorten

De oververhitte arbeidsmarkt is in het eerste kwartaal van dit jaar iets afgekoeld, maar is nog altijd “bijzonder krap”, meldt het UWV na onderzoek. In de meeste regio’s en beroepen is nog steeds sprake van grote personeelstekorten, concludeert de uitkeringsinstantie.

Vooral in de detailhandel is het gebrek aan medewerkers een groot probleem. “Omzetten komen in gevaar en winkels passen hun openingstijden aan om personeelstekorten te ondervangen. Maar ook hier lijkt de ergste krapte inmiddels achter de rug”, zegt het UWV. In het eerste kwartaal telde de sector ongeveer 48.000 openstaande vacatures. Dat is 53 procent hoger dan in het eerste kwartaal van 2019, de periode voor corona.

Na de coronajaren nam de krapte in korte tijd flink toe. Bedrijven gingen massaal op zoek naar personeel. Maar de detailhandel bleek moeilijk te kunnen concurreren op salaris met andere sectoren. De krapte is inmiddels “breed uitgewaaierd” over de sector. “In vrijwel alle segmenten binnen de detailhandel zoals bouwmarkten, kledingwinkels en supermarkten zijn op dit moment tekorten.”

Door de grote tekorten proberen winkeliers steeds vaker hun vacatures te vervullen met 55-plussers, mensen met een arbeidsbeperking, buitenlandse studenten en Oekraïners. Het gaat daarbij om beroepen waar voorheen vooral scholieren werden ingezet.