Banengroei VS in juni toch zwakker dan verwacht

De werkgelegenheid in de Verenigde Staten is in juni minder hard gegroeid dan verwacht en is ook minder sterk dan in mei. Volgens het belangrijke maandelijkse banenrapport van het Amerikaanse ministerie van Arbeid kwamen er vorige maand 209.000 nieuwe arbeidsplaatsen bij in de grootste economie ter wereld. Donderdag pakte een ander, weliswaar minder volledig rapport over de arbeidsmarkt juist nog erg sterk uit.

Economen rekenden vrijdag in doorsnee op 230.000 nieuwe banen. In mei waren dat er nog een neerwaarts herziene 306.000. De werkloosheid in de VS daalde naar 3,6 procent, van 3,7 procent een maand eerder.

Het banenrapport van de overheid is van belang voor het rentebeleid van de Amerikaanse centralebankenkoepel Federal Reserve. De Fed heeft vorige maand een pauze ingelast in het verhogen van de rente in de strijd tegen de hoge inflatie, maar op de financiƫle markten wordt verwacht dat later deze maand de rente toch verder omhooggaat. Op de beurs is er vrees dat die renteverhogingen een economische recessie kunnen veroorzaken.

Donderdag kwam nog een rapport van loonstrookverwerker ADP naar buiten dat stelde dat de banengroei in het Amerikaanse bedrijfsleven juist sterk was toegenomen in juni. Volgens de cijfers van ADP bereikte de banenaanwas in juni het hoogste niveau in meer dan een jaar. Dat zorgde bij beleggers voor speculaties dat de Fed de rente sterker zal verhogen en een renteverlaging voorlopig nog niet in beeld is. In de cijfers van ADP was alleen gekeken naar banen bij bedrijven, de cijfers van de overheid bevatten ook de werkgelegenheid bij overheidsorganisaties.