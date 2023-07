BMW verkoopt flink meer elektrische auto’s in tweede kwartaal

Het Duitse autoconcern BMW heeft in het tweede kwartaal van dit jaar aanzienlijk meer elektrische auto’s verkocht. In vergelijking met hetzelfde kwartaal vorig jaar verdubbelden de leveringen van volledig elektrische BMW’s en Mini’s ruimschoots tot 88.289.

In totaal verkocht de autobouwer in de maanden april tot en met juni 626.726 voertuigen. Dat zijn er ruim 11 procent meer dan een jaar geleden. Vooral in de belangrijke automarkten in China, de Verenigde Staten en Duitsland deed BMW het veel beter dan een jaar eerder. Het bedrijf liet daarbij weten dat er momenteel bijzonder veel vraag is naar de nieuwe 7-serie, de X7 en de volledig elektrische BMW i4.

In China herstelde de vraag zich sterk en steeg de verkoop in het tweede kwartaal met maar liefst 16 procent tot bijna 198.000 auto’s. In de VS nam de verkoop toe met bijna 14 procent tot 95.500 auto’s. In Europa verkocht het concern 233.000 auto’s, ofwel 9 procent meer dan een jaar geleden. De groeimotor in Europa was Duitsland, met een verkoopstijging van 22,5 procent tot 77.000 auto’s.

Dankzij stabielere toeleveringsketens worden er volgens BMW weer meer auto’s verkocht en worden levertijden korter. Voor het gehele jaar voorziet de autofabrikant een lichte stijging van de verkoop, waarbij de groei wordt aangedreven door elektrische auto’s en de duurdere luxe-modellen. Door de verkoopdaling in het eerste kwartaal en de sterke stijging in het tweede kwartaal heeft BMW in de eerste jaarhelft ruim 1,2 miljoen auto’s verkocht. Dat zijn er bijna 5 procent meer dan een jaar geleden.

In oktober dit jaar zal BMW ook zijn nieuwe 5-serie lanceren, waarvoor het bedrijf al positieve reacties heeft ontvangen van consumenten. Vooral over de eerste volledig elektrische BMW i5 zijn consumenten enthousiast. Met de lancering van de i5 heeft BMW dan een volledig elektrisch alternatief voor al zijn kernsegmenten.