Gerechtshof beslist over krimp op Schiphol

Het gerechtshof van Amsterdam velt vrijdag een oordeel over het verminderen van het aantal vluchten via luchthaven Schiphol. Die zaak was aangespannen door verschillende luchtvaartmaatschappijen, waaronder KLM. In eerste aanleg oordeelde de voorzieningenrechter dat voor het besluit van de Staat, om het aantal jaarlijkse vluchten van 500.000 bij te stellen naar 460.000, niet de juiste procedure was doorlopen.

De krimp zou van kracht worden in het seizoen 2023/2024. Maar de rechter stelde dat de Staat een procedure had moeten doorlopen die volgt uit het Europees recht. Die schrijft voor dat eerst een doel moet worden geformuleerd voor het terugdringen van de geluidshinder van Schiphol. Hieruit volgen een aantal maatregelen voor de middellange en lange termijn. Pas als die maatregelen onvoldoende zijn, mag worden gedacht aan capaciteitsreductie.

Minister Mark Harbers (Infrastructuur) tekende beroep aan tegen het oordeel van de rechter. Hij vond de uitspraak “niet in het belang van de omwonenden van Schiphol”, die ook bij de rechtszaak betrokken waren. De omwonenden, verenigd in de stichting Rechtsbescherming tegen Vliegtuighinder (RBV), beschouwden het hoger beroep als “goed nieuws”. Met de uitspraak werden zij namelijk in de kou gezet, aldus RBV-bestuurslid Jan Boomhouwer.

Het uiteindelijke doel van de Staat is de vermindering van het jaarlijkse aantal vluchten van en naar Schiphol tot 440.000. De noodzakelijke procedure daarvoor loopt nog. Wordt die afgerond dan kan vanaf volgend jaar het aantal vluchten wel omlaag.

Opvallend is dat de Staat en RBV, die samen optrokken in deze zaak, tegenover elkaar staan in een bodemprocedure. Die gaat over het handhaven van geluidsoverlast op Schiphol naar de geluidsnormen van de Wereldgezondheidsorganisatie. De inhoudelijke behandeling stond gepland voor donderdag, maar de Staat wil dat de rechter oordeelt of RBV het proces wel mag voeren namens omwonenden.