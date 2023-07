Jeansmerk Levi’s verliest flink op stabiel Wall Street

Levi Strauss verloor vrijdag aan waarde op de aandelenbeurzen in New York. Beleggers schrokken van het nieuws dat de fabrikant en verkoper van spijkerbroeken, jassen, truien en vesten zijn winstverwachting voor het hele jaar heeft verlaagd. Het jeansmerk kampt vooral met tegenvallende verkopen in zijn Amerikaanse thuismarkt, de grootste markt van het bedrijf. In Azië zag Levi’s de verkopen wel stijgen. Het aandeel werd 8 procent lager gezet.

De aandacht ging verder vooral uit naar het officiële banenrapport van de Amerikaanse overheid. Daaruit bleek dat er in de grootste economie ter wereld vorige maand 209.000 banen zijn bijgekomen. Dat was minder dan een maand eerder en ook minder dan verwacht. Donderdag meldde loonstrookverwerker ADP nog dat er in juni veel meer banen zijn bijgekomen in de Amerikaanse private sector.

Aangezien een sterke arbeidsmarkt de Federal Reserve meer ruimte geeft om de rente te verhogen, vrezen beleggers dat de leenkosten in de Verenigde Staten verder zullen worden opgeschroefd. De Fed heeft al aangegeven dat het rentetarief later deze maand vrijwel zeker zal worden verhoogd, na een korte rentepauze in juni. Een hogere rente is over het algemeen ongunstig voor aandelenbeleggingen.

Ook bleef de blik gericht op China. De Amerikaanse minister van Financiën Janet Yellen is momenteel in Beijing om te proberen de banden tussen de twee grootmachten aan te halen. Yellen uitte onder meer haar bezorgdheid over de exportbeperkingen die China onlangs aankondigde voor twee grondstoffen die van groot belang zijn voor de chipindustrie.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,1 procent lager op 33.887 punten. De brede S&P 500 bleef vrijwel gelijk op 4410 punten en techbeurs Nasdaq steeg 0,1 procent tot 13.694 punten.

Tesla steeg 1,3 procent. De autofabrikant stelde dat het nieuwe kopers van zijn best verkopende modellen in China een contante bonus van bijna 500 dollar gaat aanbieden als ze een verwijzing van een bestaande Tesla-eigenaar hebben. Donderdag zakte het aandeel dik 2 procent nadat Tesla en grote Chinese autobouwers hadden beloofd om eerlijk met elkaar te gaan concurreren om “abnormale prijzen” te voorkomen. Daarmee zou een einde moeten komen aan de prijzenoorlog die al maanden aan de gang is.

De euro was 1,0910 dollar waard, tegen 1,0874 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,2 procent minder op 71,64 dollar. De prijs van een vat Brentolie bleef vrijwel gelijk op 76,51 dollar per vat.