Maatschappijen: inperken vluchten Schiphol wordt nog hele klus

Luchtvaartmaatschappijen vragen zich af of het terugbrengen van het aantal vluchten op Schiphol voor het komende vliegseizoen nog haalbaar is. De maatschappijen hebben hun planning volgens branchevereniging BARIN allang gemaakt en kunnen daar moeilijk op zo’n korte termijn nog in snijden. KLM zegt ook dat er nog veel onduidelijk is en stelt teleurgesteld te zijn over het verliezen van het hoger beroep tegen de Staat.

Nederlands grootste luchtvaartmaatschappij bestudeert de woorden van het gerechtshof nog, maar constateert wel al dat de rechters niet heel concreet zijn over hoe alles nu verder moet. “Het is daardoor op dit moment onduidelijk wanneer, hoe en op welke manier het arrest zal worden uitgevoerd en wat het betekent voor het aantal vliegtuigbewegingen op Schiphol.” Branchegenoten als easyJet en Corendon sluiten zich bij die opmerking aan.

De airlines zijn ook bang voor vergeldingsmaatregelen vanuit andere landen. BARIN-voorzitter Marnix Fruitema denkt dat andere overheden met beperkingen voor vanuit Nederland vliegende maatschappijen kunnen komen, nu de Nederlandse overheid ook minder vliegtuigen laat landen. Het voornemen is om vanaf komend voorjaar maximaal 460.000 in plaats van 500.000 vluchten via Schiphol te laten gaan.

BARIN baalt er nog altijd van dat de overheid de krimp van bovenaf oplegt zonder daarover echt in gesprek te gaan met de maatschappijen. Fruitema hoopt dat dit verandert en dat er misschien toch nog een middenweg mogelijk is. Geen van de maatschappijen gaat in op vragen over eventuele verdere juridische stappen.

Schiphol stelt zich in de uitkomst van de zaak te kunnen vinden. De luchthaven verwacht nu dat de Staat binnen twee maanden verdere duidelijkheid geeft over het aantal vluchten. Schiphol heeft die informatie nodig voor verdere stappen die nog genomen moeten worden. Dan moet het mogelijk zijn dat de voorgenomen beperking van het aantal vluchten volgend jaar zomerperiode een feit is. Voor de komende winter gaat dit niet meer lukken.

Schiphol dringt er daarnaast al langer op aan dat er een nieuw luchthavenverkeersbesluit komt “met duidelijke en handhaafbare milieugrenzen”. “Want het allerbelangrijkste voor ons is dat Schiphol stiller, schoner en beter wordt”, zegt een woordvoerder. “Eerder dit jaar hebben we vergaande plannen bekendgemaakt, met onder meer een nachtsluiting, het weren van privĂ©jets en het weren van de meest lawaaiige vliegtuigen. We gaan door met deze plannen.”