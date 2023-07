Minister wil met maatschappijen praten over moment krimp Schiphol

Het kabinet heeft het plan om het aantal vluchten op Schiphol vanaf maart terug te brengen naar 460.000 vluchten, maar wil daarover wel eerst nog in gesprek met de maatschappijen. “We moeten even goed kijken hoe het matcht met hun dienstregelingen”, zei minister Mark Harbers (Infrastructuur) vlak na het winnen van het hoger beroep tegen de luchtvaartmaatschappijen over de krimp.

De in Nederland actieve maatschappijen gaven eerder al aan dat het moeilijk wordt om op zo’n korte termijn te snijden in het aantal vluchten. Belangenvereniging BARIN wil hierover met het kabinet in gesprek.

Harbers ziet het winnen van het hoger beroep na het verloren kort geding als “een goede eerste stap” om de balans te herstellen tussen luchtvaart, economie en omwonenden. “Als omwonenden nu nog steeds veel hinder hebben, hebben ze nu wel iets om dat op te baseren. Die rechtspositie wilden we herstellen en dat is een belangrijke stap.”

De minister ziet de krimp van 500.000 naar 460.000 vluchten tijdens het komende vliegseizoen als tussenstap op weg naar een maximum van 440.000 in 2024/2025. “Die grote zaak speelt nog. Daar volgen we een procedure voor waar de airlines ook allemaal hun inspraak in hebben kunnen doen”, zei de bewindsman voor de ministerraad.