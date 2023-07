Omwonenden Schiphol niet zomaar akkoord met nieuw krimpplan

Omwonenden van Schiphol gaan niet zomaar akkoord met een nieuw kabinetsvoorstel om het aantal vluchten op de luchthaven omlaag te brengen. Dat is wel nodig, omdat het gerechtshof Amsterdam vrijdag in het hoger beroep heeft bevestigd dat de stem van omwonenden cruciaal is om tot de tijdelijke regeling van maximaal 460.000 vluchten te komen.

Het kabinet kwam eerder al met een voorstel voor de regeling van maximaal 460.000 vluchten voor volgend jaar, maar daar kon de Maatschappelijke Raad Schiphol (MRS) zich niet helemaal in vinden. De adviesraad namens omwonenden zegt “te kunnen leven met een tussenstap van 460.000 vluchten in het experimenteerjaar 2023/24”, maar is erop tegen dat de eisen voor geluidshinder worden versoepeld.

MRS-voorzitter Eddy van Hijum zegt dat hij niet kan vooruitlopen op een nieuw voorstel vanuit het kabinet. Hij denkt wel dat dat er gaat komen, omdat bijvoorbeeld al vaststaat dat komend voorjaar het aantal vluchten pas wordt ingeperkt. Aanvankelijk zou dat eerder zijn. Van Hijum wil eerst met bewonersvertegenwoordigers overleggen en het nieuwe kabinetsplan afwachten. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft laten weten zo snel mogelijk met een plan te willen komen.

De stichting Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder (RBV) is namens de omwonenden “heel blij” met de uitspraak in hoger beroep vrijdag. Daaruit bleek dat Schiphol volgend jaar toch mag krimpen. RBV stond aan de zijde van de Staat in de zaak, waarin maatschappijen in het kort geding aanvankelijk nog gelijk hadden gekregen dat het kabinet Schiphol niet zomaar mocht laten krimpen.

“Dit is het beste resultaat dat we konden halen”, laat RBV-advocaat Channa Samkalden weten. “In de uitspraak zit echt erkenning voor de positie van omwonenden. Het hof zegt dat de huidige situatie illegaal is. Daardoor kijken we wel heel dubbel naar de misstanden van de afgelopen jaren, maar daarom zijn we ook een zaak tegen de Staat begonnen.”

Die bodemprocedure loopt nog. Daarin eisen de omwonenden dat de overheid rond Schiphol de geluidsnormen van de Wereldgezondheidsorganisatie handhaaft.