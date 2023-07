Samsung zakt op beurs in Seoul na forse daling omzet en winst

Samsung behoorde vrijdag tot de grootste dalers op de beurs in Seoul. Het Zuid-Koreaanse technologieconcern zag de omzet in het tweede kwartaal met ruim een vijfde afnemen. Dat was de grootste daling van de verkopen in een kwartaal sinds minstens 2009. Het bedrijf kampt met een zwakkere vraag naar mobiele telefoons, elektronica en chips doordat consumenten voorzichtiger zijn geworden met hun uitgaven vanwege de hoge inflatie. De operationele winst kelderde met 96 procent, maar viel desondanks hoger uit dan verwacht.

Het aandeel Samsung werd ruim 2 procent lager gezet en concurrent SK Hynix verloor 1,8 procent. De Zuid-Koreaanse hoofdindex, de Kospi, noteerde daardoor 1,3 procent in de min. Ook de andere Aziatische aandelenbeurzen gingen voor de tweede dag op rij omlaag. Een sterker dan verwachte banengroei bij Amerikaanse bedrijven wakkerde de vrees aan voor verdere renteverhogingen in de grootste economie ter wereld.

Loonstrookverwerker ADP meldde namelijk dat er afgelopen maand bijna een half miljoen nieuwe banen zijn bijgekomen in de Amerikaanse private sector. Dat is de sterkste toename in bijna een jaar tijd. Later op de dag komt nog het officiële banencijfer van de Amerikaanse overheid naar buiten. In dat rapport worden ook de banen in de publieke sector meegenomen. Een sterke arbeidsmarkt geeft de Federal Reserve meer ruimte om de rente te blijven verhogen in de strijd tegen de inflatie.

De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 1 procent in de min, na een koersval van 3 procent een dag eerder. De beurs in Shanghai daalde 0,4 procent. De Amerikaanse minister van Financiën Janet Yellen, die een aantal dagen in China is om de banden tussen de twee grootmachten aan te halen, voerde vrijdag informele gesprekken met de Chinese vicepremier Liu He en de gouverneur van de Chinese centrale bank Yi Gang over de economieën van hun landen en de vooruitzichten van de wereldeconomie.

De Nikkei in Tokio verloor 0,5 procent. Eisai zakte 5 procent, ondanks dat de Amerikaanse toezichthouder FDA het alzheimer-medicijn van de Japanse farmaceut en zijn Amerikaanse partner Biogen heeft goedgekeurd. De All Ordinaries in Sydney daalde 1,5 procent.