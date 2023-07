Scheerapparatenzaak Philips en Lidl moet terug naar gerechtshof

Supermarktketen Lidl maakt met een scheerapparaat dat lijkt op een scheerapparaat van Philips mogelijk toch inbreuk op rechten van het zorgtechnologieconcern. Over de kwestie bakkeleien beide bedrijven al jaren met elkaar. Eerder beslisten rechters in het nadeel van Philips. Die liet het hier niet bij zitten en stapte naar de Hoge Raad. De hoogste rechter vindt dat de zaak deels opnieuw moet worden beoordeeld.

De zaak gaat terug tot 2016. Sindsdien verkoopt Lidl onder de naam Silvercrest een scheerapparaat dat volgens Philips te veel lijkt op eigen scheerapparaten. Het gerechtshof oordeelde enkele jaren terug onder meer dat de Silvercrest “geen slaafse nabootsing” is van de scheerapparaten van Philips. Dit omdat Lidl voldoende zou hebben gedaan om verwarring bij het publiek te voorkomen.

De Hoge Raad is het daarmee eens. Maar de klacht tegen het oordeel van het hof dat Philips onvoldoende zou hebben gemotiveerd dat Lidl met de Silvercrest inbreuk maakt op een eigen auteursrecht, slaagt wel. Volgens de hoogste rechter heeft het hof op dit punt de stellingen van Philips “te beperkt” opgevat en zijn eigen oordeel onvoldoende gemotiveerd.

Nu moet de zaak opnieuw worden beoordeeld door een ander gerechtshof. Dan kan ook aan de orde komen of de zogeheten Arcitec van Philips eigenlijk wel auteursrechtelijk beschermd is, oppert de Hoge Raad. Ook zou het belangrijk zijn dan te kijken of dit recht dan aan Philips toekomt. Die kwesties had het hof volgens de Hoge Raad in het midden gelaten.