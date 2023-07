Shell en Amerikaans banenrapport centraal op Damrak

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht van beleggers vrijdag onder meer uit naar Shell. Het olie- en gasconcern liet in een handelsupdate weten een wat lagere productie te verwachten door onderhoudswerkzaamheden. Op 27 juli zal Shell de volledige kwartaalresultaten bekendmaken.

Daarnaast wordt uitgekeken naar het banenrapport van de Amerikaanse overheid. De banengroei en de werkgelegenheid spelen namelijk een belangrijke rol bij het rentebesluit van de Federal Reserve. Eerder deze week laaiden de rentezorgen weer op nadat uit de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Fed was gebleken dat het rentetarief in de Verenigde Staten verder zal worden verhoogd om de inflatie te bestrijden.

Een sterker dan verwachte banengroei in de Amerikaanse private sector gooide daarbij donderdag verder olie op het rentevuur. Loonstrookverwerker ADP meldde namelijk dat er afgelopen maand bijna een half miljoen nieuwe banen zijn bijgekomen in het Amerikaanse bedrijfsleven. In het banenrapport van de overheid worden ook de banen in de publieke sector meegenomen. Een sterke arbeidsmarkt geeft de Fed meer ruimte om de rente verder op te schroeven.

De AEX-index op het Damrak lijkt vrijdag wat op te krabbelen na de verliesbeurt van ruim 2 procent een dag eerder. Ook de andere Europese beurzen zullen waarschijnlijk wat herstellen, ondanks een onverwachte daling van de Duitse industriƫle productie in mei. De Aziatische aandelenmarkten gingen vrijdag echter overwegend omlaag door de rentezorgen. De Nikkei in Tokio sloot de week 1,2 procent lager af. De Hang Seng-index in Hongkong hield het verlies beperkt tot 0,5 procent, na een koersval van 3 procent een dag eerder.

In de chipsector verwerken beleggers de voorlopige cijfers van Samsung. De grote Zuid-Koreaanse fabrikant van chips en mobiele telefoons zag de verkopen in het afgelopen kwartaal met ruim een vijfde afnemen. Dat was meer dan verwacht. De operationele winst kelderde zelfs met 96 procent, maar viel desondanks hoger uit dan analisten hadden voorzien. Het aandeel Samsung zakte dik 2 procent in Seoul.

Just Eat Takeaway zal mogelijk tegenwind ondervinden van een negatief analistenrapport. De kenners van BNP Paribas Exane verlaagden het advies voor het moederbedrijf van Thuisbezorgd naar verkopen.

De euro was 1,0888 dollar waard, tegen 1,0874 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,6 procent meer op 72,18 dollar. Brentolie werd 0,5 procent duurder op 76,90 dollar per vat.