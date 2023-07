Shell: lagere productie door onderhoudswerkzaamheden

Shell heeft in het tweede kwartaal minder olie en gas geproduceerd dan in de voorgaande periode vanwege geplande onderhoudswerkzaamheden bij velden in onder meer de Golf van Mexico, Noorwegen, Maleisië en Brazilië. Dat meldt het bedrijf in een handelsupdate. Op 27 juli worden volledige kwartaalresultaten gepubliceerd door het concern.

Volgens Shell zal de olie- en gasproductie uitkomen op het equivalent van 1,65 miljoen tot 1,75 miljoen vaten (van 159 liter) per dag. Dat waren er 1,877 miljoen vaten per dag in het eerste kwartaal van dit jaar.

Verder zegt het concern dat de inkomsten uit de gashandel aanzienlijk lager zullen uitvallen dan in het eerste kwartaal, onder meer vanwege seizoenseffecten. Vorig jaar boekte Shell nog recordwinsten omdat toen werd geprofiteerd van de sterk gestegen gasprijzen en de grote onrust op de gasmarkt door de oorlog in Oekraïne. Inmiddels zijn de prijzen weer sterk gedaald.

Het Amerikaanse olieconcern ExxonMobil kwam donderdag met een update. Het grootste oliebedrijf van de Verenigde Staten zegt dat de winst in het tweede kwartaal flink zal dalen ten opzichte van de eerste drie maanden vanwege de lagere gasprijzen en zwakkere raffinagemarges.