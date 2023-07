Slechte telefoon- en chipverkopen halen winst Samsung onderuit

De Zuid-Koreaanse elektronicaproducent Samsung houdt door de slechte vraag naar onder meer smartphones en chips weinig van zijn winst over. De inkomsten daalden ook de afgelopen maanden weer fors, doordat mensen vanwege de hoge inflatie probeerden te besparen op nieuwe mobiele telefoons en andere elektronica. Ook is de vraag naar geheugenchips ingestort na eerst een opleving tijdens de coronapandemie.

Analisten verwachten wel dat de ergste dip hiermee geweest is voor de belangrijke concurrent van Apple. In de maanden april, mei en juni kwam Samsungs omzet ruim een vijfde lager uit dan een jaar eerder, op 60 biljoen won (42 miljard euro). Dat is de grootste neergang sinds zeker 2009. De operationele winst bedroeg na een daling van 96 procent 600 miljard won. Over het eerste kwartaal van dit jaar gingen al vergelijkbare cijfers de boeken in.

De verwachting is dat generatieve AI en een toenemende vraag uit China Samsung in de rest van het jaar uit het dal kunnen trekken. Volgens zakenbank Goldman Sachs zijn voor de servers achter populaire toepassingen als ChatGPT vier tot zes keer meer geheugenchips nodig dan voor reguliere servers. De chips zijn een belangrijk verdienmodel voor het grootste bedrijf van Zuid-Korea.

Samsung komt op 27 juli bij de volledige cijfers met een nadere toelichting op de resultaten. Eind deze maand komt de elektronicareus ook met twee nieuwe smartphones, de Galaxy Z Fold 5 en Flip 5. Samsung zet flink in op opvouwbare modellen als veelbelovend verdienmodel.