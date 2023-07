Stakingsdreiging bij luchtverkeersleider Eurocontrol deze zomer

Luchtverkeersleiders van Eurocontrol dreigen deze zomer te gaan staken uit protest tegen de hoge werkdruk en om de eisen voor hoger loon kracht bij te zetten. Mogelijk kan daardoor het Europese vliegverkeer ernstig ontregeld worden, met veel annuleringen en vertragingen tot gevolg.

De acties zouden over een periode van zes maanden kunnen plaatsvinden, aldus een vakbond bij Eurocontrol. Het bedrijf zegt in gesprek te gaan met de bond om stakingen te voorkomen. Vanwege het sterke herstel van de luchtvaartsector hebben luchtverkeersleiders het enorm druk. Ook kampt Eurocontrol met personeelstekorten.

Eurocontrol zorgt voor veilig vliegverkeer in het Europese luchtruim en telt meer dan 2000 werknemers. Het hoofdkantoor staat in Brussel en Eurocontrol heeft ook een vestiging in Maastricht. Jaarlijks worden meer dan 10 miljoen vluchten gevolgd door Eurocontrol.