Vakbond bang voor banenverlies nu krimp Schiphol door kan gaan

De Vereniging Nederlands Cabinepersoneel (VNC) vreest voor “aanzienlijke negatieve gevolgen voor de werkgelegenheid” nu de krimpplannen van de overheid voor Schiphol toch door mogen gaan. Dat zegt de vakbond voor onder meer stewards en stewardessen in reactie op het vrijdag naar buiten gekomen arrest in het hoger beroep over het terugbrengen van het aantal vluchten op de luchthaven.

Uiteindelijk kan de krimp van Schiphol meer dan 13.000 banen kosten, kwam vorige maand al naar voren uit onderzoek in opdracht van op het vliegveld actieve vakbonden. De gevolgen treden grotendeels meteen op na het instellen van de gedwongen krimp, stelden onderzoekers van SEO Economisch Onderzoek. De vakbonden vreesden daarom voor massaontslagen. Tussen de 1400 en 5400 mensen zouden langdurig werkloos kunnen raken.

VNC ergert zich er ook aan dat de krimp volgens de bond waarschijnlijk niet leidt tot betekenisvolle winst voor het milieu. “Als je vluchten vanaf Schiphol gaat verminderen, creĆ«er je het zogenaamde waterbedeffect: je verplaatst de vliegbewegingen inclusief onze werkgelegenheid naar het buitenland. Schiphol is een belangrijke internationale hub en vermindering van onze vluchten zal leiden tot uitwijk naar luchthavens met minder strikte milieuregels.”