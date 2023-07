Wall Street eindigt licht lager na verschijnen banenrapport VS

De beurzen op Wall Street zijn de handelsweek licht lager geëindigd. Beleggers verwerkten vrijdag het officiële banenrapport van de Amerikaanse overheid. Daaruit kwam naar voren dat er vorige maand 209.000 banen zijn bijgekomen in de grootste economie ter wereld. Dat aantal was lager dan een maand eerder en ook minder dan verwacht.

Aangezien een sterke arbeidsmarkt de Federal Reserve meer ruimte geeft om de rente te verhogen, vrezen beleggers dat de leenkosten in de Verenigde Staten verder zullen worden opgeschroefd. De Fed heeft al aangegeven dat het rentetarief later deze maand vrijwel zeker zal worden verhoogd, na een korte rentepauze in juni. Een hogere rente is over het algemeen ongunstig voor aandelenbeleggingen.

De Dow-Jonesindex sloot 0,6 procent lager op 33.734,88 punten. De bredere S&P 500 zakte 0,3 procent tot 4398,95 punten en de Nasdaq verloor 0,1 procent tot 13.660,71 punten.

Levi Strauss zakte 7,7 procent. De maker en verkoper van de bekende spijkerbroeken heeft zijn winstverwachting voor het hele jaar verlaagd. Het jeansmerk heeft last van tegenvallende verkopen in de Amerikaanse thuismarkt, tevens de grootste markt voor Levi’s. In Azië doet het bedrijf nog wel goede zaken, daar stegen de verkopen.

Meta Platforms zakte 0,5 procent. Mark Zuckerberg, de baas van het moederbedrijf van Facebook, meldde dat Twitter-rivaal Threads inmiddels 70 miljoen aanmeldingen heeft. Dat was volgens hem “boven verwachting”. In de eerste uren na de lancering deze week steeg het aantal aanmeldingen al snel, maar dat leidde toen ook al niet tot enthousiasme bij beleggers. De koers ging donderdag bijna 1 procent omlaag.

Tesla verloor 0,9 procent na een verlies op donderdag van dik 2 procent. Dat gebeurde toen nadat Tesla en grote Chinese autobouwers hadden beloofd om hun concurrentiestrijd eerlijker te gaan voeren. Vrijdag meldde Tesla aan nieuwe kopers van zijn best verkopende modellen in China een contante bonus van bijna 500 dollar te willen aanbieden als ze een verwijzing van een bestaande Tesla-eigenaar hebben.

De euro was 1,0968 dollar waard, tegen 1,0955 dollar bij het slot van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie kostte 2,6 procent meer op 73,69 dollar. Brentolie werd 2,4 procent duurder op 78,32 dollar per vat.