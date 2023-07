Wolters Kluwer onderaan in lagere AEX, ABN AMRO aan kop

Wolters Kluwer was vrijdag de grootste daler in de AEX-index op het Damrak, die een klein verlies liet zien. De informatieleverancier zakte 2,7 procent. Ook branchegenoot RELX stond in de staartgroep met een verlies van 1,7 procent. ABN AMRO was koploper met een winst van 2,5 procent. Zorgtechnologieconcern Philips en uitzender Randstad volgden met plussen van ruim 2 procent.

De stemming op de Europese beurzen bleef voorzichtig na de forse verliezen een dag eerder. Beleggers wachten vooral op het banenrapport van de Amerikaanse overheid, dat later op de dag verschijnt. Een sterke arbeidsmarkt geeft de Federal Reserve namelijk meer ruimte om de rente verder te verhogen in de strijd tegen de inflatie. Donderdag laaide de rentevrees al flink op door een forse banengroei in de Amerikaanse private sector.

De AEX-index noteerde rond het middaguur 0,3 procent lager op 753,33 punten. De hoofdindex zakte donderdag al ruim 2 procent. De MidKap klom 0,3 procent tot 886,08 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs wonnen tot 0,3 procent. Londen daalde 0,4 procent.

Shell klom 0,2 procent. Het olie- en gasconcern liet in een handelsupdate weten in het afgelopen kwartaal minder olie en gas te hebben geproduceerd door onderhoudswerkzaamheden. Ook zullen de inkomsten uit de gashandel aanzienlijk lager uitvallen ten opzichte van het sterke eerste kwartaal.

In de chipsector verwerkten beleggers de voorlopige cijfers van Samsung. De grote Zuid-Koreaanse fabrikant van chips en mobiele telefoons zag de verkopen in het afgelopen kwartaal met ruim een vijfde afnemen. De operationele winst kelderde zelfs met 96 procent. De Nederlandse chipbedrijven ASML en ASMI daalden tot 1 procent. Besi won 0,7 procent.

Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway zakte dik 5 procent en was daarmee de grootste daler in de MidKap. Het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl kampte met een verkoopadvies door de Franse bank Exane BNP Paribas.

ThyssenKrupp steeg 2,9 procent in Frankfurt. Het industrieconcern bracht zijn waterstofdivisie Nucera apart naar de beurs. Het aandeel Nucera noteerde op bijna 21 euro, tegen een introductieprijs van 20 euro. In Amsterdam kreeg het Britse stroomkabelbedrijf Global InterConnection Group een beursnotering.

De euro was 1,0879 dollar waard, tegen 1,0874 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,5 procent meer op 72,15 dollar. Brentolie werd ook 0,5 procent duurder, op 76,93 dollar per vat.