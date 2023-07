ACM: glasvezelverbindingen naar huishoudens sterk uitgebreid

Het aantal glasvezelverbindingen naar Nederlandse huishoudens is in het eerste kwartaal van dit jaar sterk uitgebreid. Volgens de nieuwste Telecommonitor van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) werd in het eerste kwartaal bij 450.000 huishoudens een nieuwe glasvezelverbinding aangelegd tot aan de woning of de meterkast. Dat is de sterkste groei in een kwartaal ooit gemeten.

De ACM stelt dat nu in totaal 6,14 miljoen huishoudens kunnen kiezen voor een aansluiting op het glasvezelnet. De toezichthouder verwacht dat dit aantal in korte tijd verder toeneemt zodat er binnen drie jaar vrijwel overal in Nederland glasvezel is aangelegd.

Ook is er volgens de ACM voldoende concurrentie op de markt voor snel internet en zijn er geen extra maatregelen nodig om concurrentie te stimuleren. “Dankzij de snelle uitrol van glasvezelverbindingen, ook door onafhankelijke aanbieders, hebben consumenten en bedrijven in Nederland steeds meer keuze tussen verschillende aanbieders van snel internet tegen concurrerende prijzen. Bovendien zijn de glasvezelnetwerken open voor verschillende aanbieders”, geeft de ACM aan.