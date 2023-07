Onderzoekers: aantal gebruikers Twitter-rivaal schiet omhoog

Na omstreden koerswijzigingen van Twitter-topman Elon Musk ziet een concurrent het aantal gebruikers snel stijgen. In de afgelopen week hebben ongeveer 300.000 mensen zich aangesloten bij Bluesky Social. Het platform heeft nu waarschijnlijk ongeveer 1,1 miljoen gebruikers, heeft marktonderzoeker Data.ai uitgerekend.

Bluesky is iets meer dan vier maanden beschikbaar. In februari konden mensen met iPhones de app installeren, sinds april is de dienst ook verkrijgbaar op toestellen met besturingssysteem Android. Mensen kunnen alleen lid worden op uitnodiging van Bluesky zelf of van bestaande gebruikers. Mogelijk wordt Bluesky later dit jaar opengesteld en kan iedereen een account aanmaken.

Bluesky is opgezet door onder andere Jack Dorsey. Hij richtte in 2006 Twitter op. In de basis werken beide diensten op dezelfde manier. Gebruikers kunnen korte berichten plaatsen, zodat die kunnen worden gezien door andere gebruikers. Op Bluesky heten die berichten skeets, een samenvoeging van sky-tweets.

Elon Musk kocht Twitter vorig jaar, naar verluidt voor meer dan 40 miljard euro. Sindsdien probeert hij op allerlei manieren het geld terug te verdienen. Zo blokkeerde Twitter geautomatiseerde accounts en verdween het vinkje als symbool dat de identiteit van de gebruiker gecontroleerd was. Vorige week kregen gebruikers bericht dat ze voortaan een maximaal aantal berichten op een dag kunnen lezen. De dienst Tweetdeck, waar gebruikers accounts overzichtelijker kunnen zien, is over een paar weken alleen nog tegen betaling beschikbaar.

Ook andere bedrijven proberen marktaandeel van Twitter af te snoepen. Zo presenteerde Meta, het moederbedrijf van onder meer Facebook, Instagram en Whatsapp, een paar dagen geleden de dienst Threads. Die zou in een paar uur tijd ongeveer 10 miljoen nieuwe gebruikers hebben binnengehaald.