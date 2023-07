VS vullen strategische oliereserves verder aan

De Amerikaanse regering gaat de strategische olievoorraden van de Verenigde Staten verder aanvullen. Die voorraden zijn namelijk gedaald naar het laagste niveau in veertig jaar, sinds president Joe Biden vorig jaar vanwege de oorlog in Oekraïne 180 miljoen vaten uit die reserves vrijgaf om zo de sterk gestegen brandstofprijzen te drukken.

De VS gaan in het najaar nog eens 6 miljoen vaten (van 159 liter) bijkopen, aldus het Amerikaanse ministerie van Energie. In totaal worden daarmee dit jaar naar verwachting ongeveer 12 miljoen vaten aangekocht. Het land spreekt die voorraden ook aan in geval van nood, bijvoorbeeld als door orkanen de olieproductie wordt geraakt. Er zouden nu bijna 350 miljoen vaten in die reserves zitten, terwijl de opslagcapaciteit meer dan 700 miljoen vaten bedraagt.

Het ministerie gaf aan dat er nog meer olie gekocht zal gaan worden, afhankelijk van de marktomstandigheden. De VS legden de nationale strategische reserves aan in de nasleep van de oliecrisis van de jaren zeventig, die ontstond na een olieboycot door Arabische landen. Het gaat om ’s werelds grootste noodreserves van olie, ondergebracht in ondergrondse reservoirs in de staten Texas en Louisiana.