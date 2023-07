Aluminiumbedrijven vrezen gaten in CO2-heffing aan EU-grens

Europese aluminiumbedrijven waarschuwen dat er nog gaten zitten in de klimaatheffing aan de buitengrenzen van de Europese Unie. Omdat de Europese industrie meer moet betalen voor haar uitstoot, komt er een CO2-belasting op geïmporteerde producten uit landen waar de milieuwetgeving minder streng is.

Dat moet de concurrentie met die goedkopere materialen eerlijker maken, maar Europese fabrikanten en Norsk Hydro en Speira zeggen tegen zakenkrant Financial Times dat rivalen uit bijvoorbeeld China hun toevlucht kunnen zoeken tot schroot. Die resten aluminium zouden ze dan kunnen omsmelten tot nieuwe producten om het vervolgens als relatief schoon te verkopen in de EU, terwijl bij de productie van die oorspronkelijke materialen wel veel CO2 vrijkomt.

“Deze maas in de wet maakt grootschalige ‘greenwashing’ mogelijk van geïmporteerde aluminiumproducten”, zei topvrouw Hilde Merete Aasheim van Norsk Hydro, dat veel productielocaties in de EU heeft. Aasheim vreest dat de wet daardoor niet effectief zal zijn bij het tegengaan van een waterbedeffect waarbij strengere CO2-maatregelen hier zorgen voor meer uitstoot buiten de EU.

“De details en huidige opzet leiden tot meer zorgen dan kansen”, zei Volker Backs, hoofd voor public affairs bij de Duitse aluminiumfabrikant Speira. Brancheorganisatie European Aluminium stelt zelfs dat de aluminiumindustrie van Europa grotendeels kan verdwijnen als er gaten in de wetgeving blijven.

Naast de mogelijkheid schroot om te katten tot ‘schoon’ aluminium, is een ander probleem dat afgewerkte producten met vervuilend aluminium zoals auto’s zonder extra CO2-heffing de EU in kunnen, schrijft FT. De importheffingen gaan vanaf 2026 gelden, maar vanaf oktober begint een proefperiode waarin importeurs al over CO2-uitstoot moeten rapporteren.