Frankrijk hoopvol over investering Tesla

De Franse regering is “erg hoopvol” over een mogelijke investering van autofabrikant Tesla in het land. Dat zei minister Bruno Le Maire van Economische Zaken over een bezoek van Tesla-topman Elon Musk aan Frankrijk vorige maand.

“Hij weet dat hij welkom zal zijn in Frankrijk”, zei Le Maire tegen nieuwszender LCI over Musk. “Het is aan hem om een beslissing te nemen”

Op de vraag of Tesla mogelijk investeert in de productie van accu’s of andere onderdelen in Frankrijk, antwoordde de minister dat er “enkele opties op tafel liggen”.

Musk sprak tijdens zijn bezoek onder meer met president Emmanuel Macron. De producent van elektrische auto’s onderzoekt op dit moment wat geschikte productielocaties zijn.