Krant: onlinebank Revolut voor miljoenen bestolen na interne fout

Fintechbedrijf Revolut heeft 20 miljoen dollar (18,3 miljoen euro) verloren doordat criminelen konden profiteren van een interne fout, meldt zakenkrant Financial Times op basis van ingewijden. Bij bepaalde problemen met het verwerken van betalingen zou de onlinebank niet het geld van klanten hebben teruggegeven, maar zijn eigen geld.

Het probleem kwam volgens drie bronnen met kennis van de zaak sinds 2021 sporadisch voor en had zijn oorsprong in verschillen tussen betaalsystemen in Europa en de Verenigde Staten. Een jaar later kwamen criminele organisaties de technische fout op het spoor. Zij zetten mensen er vervolgens toe aan dure aankopen te doen via Revolut die zouden worden afgekeurd. De ’teruggave’ werd vervolgens via geldautomaten geïnd.

Revolut kwam de massafraude op het spoor nadat een partnerbank in de Verenigde Staten had gewaarschuwd dat het Britse bedrijf minder geld in kas had dan verwacht, zeggen de ingewijden tegen FT. De Amerikaanse dochteronderneming van Revolut vroeg vervolgens om extra kasmiddelen, waarna het moederbedrijf de problemen in het voorjaar van 2022 oploste.

De bank, die ook in Nederland probeert te groeien met de belofte van één app voor alle geldzaken, wilde tegenover FT niet inhoudelijk ingaan op de zaak. Het bedrijf zou 23 miljoen dollar hebben teruggevorderd van criminelen, maar verloor per saldo 20 miljoen dollar door het probleem.