Stakingen dreigen reizigers in Italië te raken

Reizigers naar Italië dreigen komende week te maken te krijgen met stakingen. Vakbonden hebben acties op het spoor aangekondigd die waarschijnlijk een groot deel van het treinverkeer stilleggen, melden Italiaanse media. Twee dagen later legt grondpersoneel van vliegvelden het werk neer. De stakingen komen midden in het toeristische hoogseizoen, als veel vakantiegangers het Zuid-Europese land aandoen.

De spoorstakingen treffen zowel Trenitalia, eigendom van de Italiaanse staatsspoorwegen, als de private uitbater van hogesnelheidstreinen Italo. Personeel legt donderdag om 03.00 uur in heel het land het werk neer en hervat dit op vrijdag om 02.00 uur. Trenitalia waarschuwt dat treinen deels of volledig kunnen uitvallen.

Volgens de zes organiserende vakbonden van de staking speelt bij Trenitalia een hoogoplopend conflict over roosters en werkdruk, meldt het Italiaanse persbureau ADN Kronos. Medewerkers van Italo zijn ontevreden over het loonbod dat hun werkgever heeft gedaan.

Twee dagen na de spoorstaking is het de beurt aan medewerkers van vliegvelden in Italië. Personeel dat verantwoordelijk is voor bijvoorbeeld inchecken en de afhandeling van bagage legt van 10.00 tot 18.00 uur het werk neer, meldt persbureau ANSA. Werknemers eisen een nieuwe cao, aangezien de oude als zes jaar geleden is verlopen.

De staking van grondpersoneel valt samen met die van piloten en cabinemedewerkers van luchtvaartmaatschappij Vueling. Zij klagen dat de budgetvlieger niet met de vakbonden wil praten. Er is ook een staking bij Malta Air in Italië, dat vluchten uitvoert voor Ryanair.