Aandacht voor Beter Bed op Damrak na overname

Op het Damrak gaat de aandacht maandag onder meer uit naar Beter Bed. De beddenverkoper wordt overgenomen door investeerder Torqx en van de Amsterdamse beurs gehaald. Torqx telt 6,10 euro per aandeel neer waarmee Beter Bed wordt gewaardeerd op ongeveer 168 miljoen euro. Topman John Kruijssen van Beter Bed spreekt van een “zeer aantrekkelijk voorstel” voor beleggers. Volgens hem kan Beter Bed zich makkelijker op zijn langetermijnplannen richten als de onderneming niet meer op de beurs zit, maar een private eigenaar heeft.

Beleggers kijken deze week verder uit naar de officieuze opening van een nieuw kwartaalcijferseizoen. Zo komen de grote Amerikaanse banken Citigroup, JP Morgan Chase en Wells Fargo vrijdag met hun cijfers over het tweede kwartaal. Ook komen er deze week nieuwe inflatiecijfers uit de Verenigde Staten. Die zullen een grote rol spelen bij het rentebesluit van de Federal Reserve later deze maand.

De AEX-index op Beursplein 5 lijkt lager te gaan beginnen aan de nieuwe beursweek. Ook de andere Europese beurzen zullen waarschijnlijk met verliezen openen. De Aziatische aandelenmarkten lieten maandag een gemengd beeld zien. De Nikkei in Tokio eindigde 0,6 procent in de min.

De Hang Seng-index in Hongkong klom 0,6 procent dankzij koerswinsten in de techsector. Webwinkelconcern Alibaba en internet- en gamesbedrijf Tencent wonnen 2,7 en 1,1 procent. De financiële takken van beide bedrijven hebben flinke boetes gekregen van de Chinese autoriteiten. Beleggers hopen echter dat er daarmee een einde is gekomen aan de strenge aanpak van de techbedrijven door Beijing in de afgelopen jaren.

De beurs in Shanghai won 0,1 procent ondanks tegenvallende inflatiecijfers. De Chinese producentenprijzen namen in juni voor de negende maand op rij af door de zwakkere vraag naar goederen. De stijging van de consumentenprijzen kwam vorige maand uit op nul procent ten opzichte van een jaar geleden. Op maandbasis daalden de prijzen met 0,2 procent.

Op het Damrak liet Ebusco weten een nieuwe opdracht te hebben gekregen van het Duitse vervoersbedrijf Südwestdeutsche Landesverkehrs voor maximaal 25 elektrische bussen. Eerder plaatste het vervoersbedrijf al een order voor tien bussen bij de fabrikant.

De euro was 1,0949 dollar waard, tegen 1,0955 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,6 procent minder op 73,40 dollar. Brentolie werd ook 0,6 procent goedkoper, op 78,01 dollar per vat.