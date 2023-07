Alibaba zet beurs in Hongkong op winst na boete

Alibaba behoorde maandag tot de sterkste stijgers op de aandelenbeurs in Hongkong. Het Chinese webwinkelconcern won 2,8 procent. Beleggers reageerden opgelucht op het nieuws dat de Chinese autoriteiten een flinke boete van omgerekend zo’n 900 miljoen euro hebben opgelegd aan Ant Group. Beleggers hopen dat daarmee een einde is gekomen aan de jarenlange strenge aanpak van de financiële tak van Alibaba door de Chinese overheid.

Ook internet- en gamebedrijf Tencent, waarin de in Amsterdam genoteerde techinvesteerder Prosus een groot belang heeft, heeft een boete gekregen. Tenpay, de financiële tak van het bedrijf, moet omgerekend zo’n 365 miljoen euro betalen. Tencent steeg ruim 1 procent. De Hang Seng-index in Hongkong noteerde mede daardoor tussentijds 0,5 procent in de plus.

De beurs in Shanghai daalde een fractie na tegenvallende inflatiecijfers. De Chinese producentenprijzen daalden in juni met 5,4 procent op jaarbasis. Dat was de grootste daling sinds december 2015. De prijzen die producenten voor hun goederen rekenen laten al negen maanden op rij een daling zien door de zwakkere vraag naar hun goederen. De consumentenprijzen bleven ongewijzigd op jaarbasis en daalden met 0,2 procent ten opzichte van mei.

De Nikkei in Tokio verloor 0,1 procent in navolging van de koersverliezen op Wall Street van vrijdag. De vrees dat de Amerikaanse centrale bank ondanks een meevallend banenrapport de rente verder zal gaan verhogen zorgde daarbij voor terughoudend onder beleggers. De grote Japanse techinvesteerder SoftBank won 1,1 procent, terwijl de automakers Nissan en Toyota 1,7 en 1 procent verloren. De All Ordinaries in Sydney daalde 0,2 procent en de Kospi in Seoul klom 0,2 procent.